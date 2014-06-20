Чем закончится спор подрядчиков в Барабинске

Похоже, что строительство дома для переселенцев в квартале «Г» затянется в Барабинске. Идут судебные разбирательства между двумя подрядчиками — ООО «Сибстроймонтаж-Проект» и ЗАО «Рускит». Каждый из них уверен, что правда останется на его стороне.

Генеральный директор «Рускита» Максим Горин говорит, что в связи с банкротством акционерного общества недостроенный объект пришлось продать куйбышевской организации. Напомним, что сумма сделки — 11,5 миллиона рублей.

Объект передали, но деньги не получили. Затраты на строительство составили около 50 миллионов рублей. «Рускиту» заплатили не все, уточняет Максим Константинович.

Генеральный директор ЗАО сообщил, что после передачи дома другому подрядчику было допущено промерзание объекта. В новостройке образовался брак.

Напомним также, что куйбышевский «Сибстроймонтаж-Проект» подал в суд на новосибирского подрядчика, чтобы вернуть «бракованный» объект. Новосибирец, в свою очередь, подал встречный иск с требованием заплатить 11,5 миллиона.

Очередное судебное заседание назначено на апрель. Так говорится на сайте арбитражного суда области. Пока идут споры между подрядчиками и городской администрацией, люди встречают весну в аварийном жилье. К примеру, в доме №108 на улице Ленина, куда вновь может зайти вода, как в прошлом году.

Кто должен вмешаться в ситуацию, чтобы ускорить переселение людей?

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