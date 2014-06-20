Через год дом для сирот не узнают в Барабинске

Так и не появилась управляющая компания у дома для сирот по переулку Льва Толстого в Барабинске. Это стало понятно после беседы с жильцами.

Напомним, что дом заселили в 2012 году. Часть квартир заняли дети-сироты. 70% помещений принадлежит районной администрации.

Около четырех лет новостройку никто не обслуживал. Подрядчик не до конца выполнил свои обязательства, поэтому дом не брали на баланс. Какое-то время были постоянные перебои с электричеством.

Одна из жильцов, Алена Москаленко, поделилась информацией, что энергетики дом на баланс все-таки взяли. Теперь наконец проблем со светом нет. Раньше приходилось часто вызывать мастера и каждый раз платить ему.

В подвале по-прежнему стоит вода. Там же установлен общий счетчик на отопление. Но к нему не пробраться, поэтому плату берут по нормативам. Коммунальные услуги жильцы оплачивают в МУП «ЖКХ».

При этом текущее содержание никто не обеспечивает. Пол в подъезде моют жильцы. Мусор стали уносить к машине, которая подъезжает к дому на соседней улице. Молодую маму Алену Москаленко беспокоит лишь подвал и температура в квартире. Прохладно.

В прошлом году жителям дома обещали решить все вопросы на собрании. Его так никто и не провел. Единственное, чего добились — это помощь от депутата Заксобрания Евгения Гутова. Выделили деньги на ремонт подъездов.

По первому впечатлению можно сказать, что состояние дома все хуже. Битые стекла, двери, панели стен. Мусор… Остался всего год, чтобы подрядчик по гарантийным обязательствам устранил свои недоделки.



Как вы думаете, будут ли ремонтировать дом для сирот в 2017 году?

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