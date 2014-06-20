Чествовали куйбышевских ветеранов-блокадников

Куйбышевских ветеранов поздравили с 73-ей годовщиной снятия блокады Ленинграда.

Сегодня, 27 января, их чествовали представители районной администрации, Салона Памяти и кадеты школы № 4. Ветеранам вручили памятные открытки и подарки.

27 января в нашей стране ежегодно отмечается День воинской славы России – День полного снятия блокады города Ленинграда в 1944 году. Это — одна из знаменательных дат, определивших наше будущее. Снятие блокады Ленинграда стало великим подвигом, ознаменовавшим собой торжество справедливости и сократившим расстояние до Великой Победы. 900-дневная блокада Ленинграда является примером мужества и патриотизма защитников и жителей осажденного города.

В Куйбышевском районе проживают два ветерана Великой Отечественной войны – защитника Ленинграда: Тимофей Николаевич Зайцев и Дмитрий Филиппович Муравьев, а также житель блокадного Ленинграда Александр Иванович Горбунов, который в четырехлетнем возрасте вместе с мамой пережил все тяготы блокадных лет.

По воспоминаниям ветеранов, несмотря на голод и лишения, Ленинград помогал армии, выпуская военную продукцию — заводы продолжали работать и в условиях войны. Каждый человек своим трудом вносил посильный вклад в будущую Победу.

Тимофей Зайцев, защитник блокадного Ленинграда: Мысли о Победе, в которой мы ни на секунду не сомневались, придавали сил каждому солдату!



Тимофей Николаевич Зайцев



Дмитрий Филиппович Муравьев