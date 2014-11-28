Чистят Деповскую в Барабинске
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Чистят Деповскую в Барабинске

Автор: | Опубликовано 31 января 2017 в 11:03
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 14 | Комментариев нет

Чистят улицу Деповскую в Барабинске. Жители рассказывают, что грейдер сначала прошел одну сторону дороги — от завода «Сибпромсвязь». Затем — от привокзального рынка — отправился в обратную сторону.

Барабинцы наблюдали, как водитель срезает уплотненный снег, накатанную колею. «Наконец-то, — говорят они — Можно было и раньше!».

Напомним, что недавно на Деповской несколько человек получили серьезные травмы, падая на неухоженной дороге.

До этого, на выходных, на Деповской произошла авария. Автомобилист не справился с управлением, уступая дорогу встречному транспортному средству. Водителя занесло в сторону из-за глубокой скользкой колеи. Он врезался в бетонный столб.

Передняя часть машины заметно повреждена. Свидетели рассказали, что мужчина планирует подавать иск в суд на дорожную службу.

Каких снегоуборочных работ требует ваша улица?

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