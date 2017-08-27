Что делать на саду и в огороде в сентябре

Сентябрь — завершающий период работ в саду и огороде. Скоро начнется «бабье лето» и листва деревьев раскрасится разноцветной палитрой.
Сентябрь в саду
• Завершается уборка яблок.
• Стволы плодовых деревьев чистят и белят.
• Подкармливают молодые деревья калийным удобрением и золой.
• Перекапывают приствольные круги.
• Снимают урожай рябины, аронии, облепихи, калины.
• Пригибают к земле малину, пока температура воздуха не стала ниже+10°С.
• До 20 сентября делают новые посадки земляники.
• Делают посадки малины, крыжовника, смородины.
• Купленные саженцы деревьев прикапывают до весны.
• Под косточковые культуры (вишня, слива) вносят известь и золу.
Сентябрь в огороде
• Завершается копка картофеля.
• Убирают томат, перец, тыквенные.
• Выкапывают морковь, редьку, редис.
• Заканчивают уборку всех видов капусты.
• Начинают убирать яровой чеснок.
• Завершают уборку бобов, фасоли.
• Проводится сбор зеленых культур.
• Продолжаются работы по подготовке парников, теплиц, теплых и обычных грядок к следующему сезону.
• Проводится подзимний посев и посадка озимого чеснока, репчатого лука, лука-шалота, шпината.
Сентябрь в цветнике
• Срезают гладиолусы.
• Выкапывают луковицы гладиолусов через 2 недели после срезки, промывают в воде, 10 минут выдерживают в ярко-розовом растворе марганцовки и укладывают для просушки.
• До 20 сентября высаживают в грунт луковицы гиацинтов, тюльпанов, нарциссов, лилий.
• Выкапывают клубни георгин.
• Срезают до земли пионы и опрыскивают их 1%-ной бордоской жидкостью.
• Срезают флоксы, ирисы, оставив 5-6 см, опрыскивают их также бордоской жидкостью.