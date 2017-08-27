Что делать на саду и в огороде в сентябре

Сентябрь — завершающий период работ в саду и огороде. Скоро начнется «бабье лето» и листва деревьев раскрасится разноцветной палитрой.

Сентябрь в саду

• Завершается уборка яблок.

• Стволы плодовых деревьев чистят и белят.

• Подкармливают молодые деревья калийным удобрением и золой.

• Перекапывают приствольные круги.

• Снимают урожай рябины, аронии, облепихи, калины.

• Пригибают к земле малину, пока температура воздуха не стала ниже+10°С.

• До 20 сентября делают новые посадки земляники.

• Делают посадки малины, крыжовника, смородины.

• Купленные саженцы деревьев прикапывают до весны.

• Под косточковые культуры (вишня, слива) вносят известь и золу.

Сентябрь в огороде

• Завершается копка картофеля.

• Убирают томат, перец, тыквенные.

• Выкапывают морковь, редьку, редис.

• Заканчивают уборку всех видов капусты.

• Начинают убирать яровой чеснок.

• Завершают уборку бобов, фасоли.

• Проводится сбор зеленых культур.

• Продолжаются работы по подготовке парников, теплиц, теплых и обычных грядок к следующему сезону.

• Проводится подзимний посев и посадка озимого чеснока, репчатого лука, лука-шалота, шпината.

Сентябрь в цветнике

• Срезают гладиолусы.

• Выкапывают луковицы гладиолусов через 2 недели после срезки, промывают в воде, 10 минут выдерживают в ярко-розовом растворе марганцовки и укладывают для просушки.

• До 20 сентября высаживают в грунт луковицы гиацинтов, тюльпанов, нарциссов, лилий.

• Выкапывают клубни георгин.

• Срезают до земли пионы и опрыскивают их 1%-ной бордоской жидкостью.

• Срезают флоксы, ирисы, оставив 5-6 см, опрыскивают их также бордоской жидкостью.