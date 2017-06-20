Что делать с мусором в Барабинске

Город зарастает мусором

Барабинск после майских субботников вновь зарастает мусором. На месте убранных свалок появляются новые. К примеру, мусор опять набросали возле дома №39 на Октябрьской, на перекрестке Ленина-Пионерский.

Буквально на днях отходы с Пионерского убрали. Видны следы работы техники. Жители улицы Малой рассказали о свалке, которая образовалась между домами. Она привлекает мух, создает неприятный вид ограды.

Вероятно, она появилась потому, что в этот район не приезжает машина для сбора мусора. Некоторые носят пакеты с мусором на Октябрьскую, где их собирает техника. Другие предпочитают не напрягаться, а сделать так, как удобно.

А куда его девать?

Вообще, для барабинцев есть два варианта — ждать приезда машины для сбора мусора или заключить договор с ООО «Комфорт» на вывоз отходов. Управляющая компания обслуживает многоквартирные дома, ИП Гончар — частный сектор.

Свалок от этого меньше не становится. Они — на каждой улице и каждом пустыре. МБУ «Городская служба благоустройства» периодически собирает мусор по городу и отвозит на местный незаконный полигон. Там отходы сжигаются, разнося дым по северным улицам Барабинска. «Когда же это все закончится?», — часто спрашивают жители.

Мусор начнут перерабатывать

К концу 2018 года на территории Барабинского района планируется запуск мусороперерабатывающего комплекса. Федеральное законодательство обязывает построить к 1 января 2019 года объекты по переработке мусора во всех субъектах страны.

В Барабинск планируется свозить отходы, в том числе, из Куйбышева и Здвинска. Транспортировать мусор будут из каждого отдаленного села. Сначала его отправят на сортировку, затем — на переработку. Опасные отходы будут перерабатывать отдельно.

Как уточнили в администрации Барабинского района, вблизи Барабинска планируется построить межрайонный полигон ТКО. Там же будет создана мусоросортировочная линия.

Планируется создать 4 площадки временного хранения отходов вблизи Зюзи, Новоярково, Новоспасска и Таскаево. Все объекты будут построены после определения источников финансирования в период с 2017 по 2020 годы.

По словам депутата горсовета Артема Нестреляй, земельный участок для размещения полигона пока не определен. Он уверен, что хранение и переработка мусора будут осуществляться на территории нынешней свалки. Искать и отводить другой земельный участок — дорого и затратно по времени. Однако свалка расположена в черте города. Этого по санитарным и эпидемиологическим нормам быть не должно.

Напомним, что в 2015 году барабинский суд обязал администрацию района организовать утилизацию отходов — то есть определить границы участка по сжиганию или захоронению мусора, отмежевать его, изменить зонирование, оформить документально. Решение должно было быть выполнено до 31 декабря 2015-го.

Недавно суд позволил отсрочить исполнение решения до 31 декабря 2017 года. Теперь утилизация в масштабах города вписывается в региональный проект мусоропереработки.

Как вам кажется, быстро ли удастся наладить переработку мусора?

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