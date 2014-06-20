Что почитать в свежем выпуске Аспекта

Читайте свежий номер газеты «Аспект» от 8 февраля в Барабинске и Куйбышеве!

Вашему вниманию журналисты предложат более 15 новостей!

Есть четыре повода порадоваться.

Вас заинтересуют новости:

об освещении и тротуарах в 2017 году, о разрушающемся доме для сирот и о дисплеях, которые раздают жителям Покровки в Барабинске.

о том, как жителям 11 квартала удалось сделать досрочный капремонт, о ремонте объектов культуры, а также об увеличении бюджета района на 43 миллиона рублей.

На странице «Происшествия» — новости о кражах, родах в поезде, лишении свободы, вымогательстве, грабеже, угонах и пожарах..

На страницах «Аспекта» более 400 объявлений и около 40 поздравлений.

Неожиданное интервью с Мариной Кошеновой.

Жители Барабинска и Куйбышева могут найти в свежем выпуске расписание лыжной гонки 11 февраля — «Лыжня России».