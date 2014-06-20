Фев07
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Что почитать в свежем выпуске Аспекта
Читайте свежий номер газеты «Аспект» от 8 февраля в Барабинске и Куйбышеве!
Вашему вниманию журналисты предложат более 15 новостей!
Есть четыре повода порадоваться.
Вас заинтересуют новости:
- об освещении и тротуарах в 2017 году, о разрушающемся доме для сирот и о дисплеях, которые раздают жителям Покровки в Барабинске.
- о том, как жителям 11 квартала удалось сделать досрочный капремонт, о ремонте объектов культуры, а также об увеличении бюджета района на 43 миллиона рублей.
На странице «Происшествия» — новости о кражах, родах в поезде, лишении свободы, вымогательстве, грабеже, угонах и пожарах..
На страницах «Аспекта» более 400 объявлений и около 40 поздравлений.
Неожиданное интервью с Мариной Кошеновой.
Жители Барабинска и Куйбышева могут найти в свежем выпуске расписание лыжной гонки 11 февраля — «Лыжня России».