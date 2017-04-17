Чья зона отдыха будет лучше в Куйбышеве

Администрация Куйбышева объявляет о проведении городского конкурса на лучший дизайн-проект по сохранению, развитию и благоустройству зон отдыха на территории города. Цель конкурса: выявление лучших творческих идей и эскизных дизайн-проектов по благоустройству и реконструкции парков и скверов на территории города. К участию в конкурсе приглашаются жители Куйбышева, независимо от возрастной категории.

Для участия в конкурсе принимаются эскизные дизайн-проекты по благоустройству и реконструкции следующих парков и скверов на территории города Куйбышева:

•Сквер «Городская площадь» (возле школы искусств, Молодежного центра города);

•Сквер «Центральный» (парковая зона от гостиницы «Юбилейной» до магазина «Мир цветов»);

•Парк культуры и отдыха «Городской сад» (ул. Ленина, 15);

•Сквер «Спортивный» (парковая зона вокруг спортивно-оздоровительного комплекса);

•Парк «Загородный» (территория городской лыжной базы, ул. Воинская).

Работы могут быть выполнены индивидуально и коллективно. Итоги конкурса будут подводиться в июне 2017 года.

Проекты-победители будут приняты за основу при реконструкции зон отдыха на территории города Куйбышева. На конкурс могут быть представлены работы в любой технике исполнения, по желанию автора (краски, карандаш, компьютерная графика, презентация, видеоролик и другие).

Заявки для участия в конкурсе и конкурсные материалы принимаются в оргкомитет по адресу: г. Куйбышев, ул. Коммунистическая, 64 или на электронный адрес: cmdkometa@mail.ru не позднее 31 мая 2017 года. Информация по телефону: 51-772; 51-080, 51-381, куратор конкурса Антонова Ирина Викторовна – старший методист МКУ «Молодёжный Центр». С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Куйбышева http: kainsk-today.ru.

Какое еще место отдыха стоит благоустроить в Куйбышеве?

Еще по теме: Благоустроят парки в Чумаково и Куйбышеве