Данил, Глеб и Виктор из Куйбышева победили в рукопашном бою

Середина января принесла куйбышевским спортсменам победы в рукопашном боt, биатлоне и легкой атлетике.

Первенство Новосибирской области по легкой атлетике

Первенство города по легкой атлетике состоялось в Новосибирске. На старт вышли юниоры 16-17 и 18-19 лет. От Куйбышевского района участвовали 15 спортсменов. В тройку сильнейших вошли: Гребенщикова Яна — 2 место в беге на 60 метров, Борисова Кристина — 2 место в беге на 800 метров, Третьякова Кристина — 3 место в беге на 800 метров. Тренеры: Лариса Глушанина, Олеся Родомецкая.

Первенство Новосибирской области по биатлону

Бронзовыми призерами первенства Новосибирской области по биатлону стали учащиеся куйбышевской спортивной школы Слыш Никита, Панфилова Юлия. Тренирует ребят Олег Титов.

«Каинский боец»

Традиционный турнир по рукопашному бою «Каинский боец» состоялся в спортивном зале ДЮСШ в Куйбышеве. Участники — около ста мальчиков 8-11 лет из Куйбышевского, Новосибирского районов, Чанов, Чулыма.

Победителями в своих весовых категориях стали: Бердус Данил, Дроздов Глеб, Кунгурцев Виктор.

Вторые места заняли Сидарук Андрей, Часов Артем, Шагбанов Артур, Фролов Денис.

Бронзовые призеры: Драйлинг Эдуард, Мезенцев Александр, Осипенко Егор, Жанагбаев Руслан.

Тренирует спортсменов Михаил Дроздов.

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