Деловой центр, возможно, снесут в Барабинске

Барабинский районный суд признал недействительной сделку администрации города Барабинска по продаже очередного земельного участка. Основанием для обращения к судьям вновь послужило нарушение земельного законодательства. Под сомнение поставлена и законность распоряжения имуществом муниципального образования.

Виктория Степанова,

помощник прокурора:

С согласия администрации города МУП «ЖКХ» Барабинска продало жителю Новосибирска водонапорную башню площадью 23,1 кв. метров. Вслед за башней «с молотка» ушла и земля, на которой она находилась. Участок площадью 1 148 кв. метров администрация продала по цене 20 тысяч 641 рубль.

Низкая стоимость земли обусловлена назначением объекта недвижимости (водоснабжение) и видом разрешенного использования участка – для эксплуатации и обслуживания водонапорной башни. После продажи и регистрации покупателем права собственности на земельный участок администрация Барабинска изменила вид его разрешенного использования на «строительство делового центра» и выдала соответствующее разрешение. Новый собственник не эксплуатирует водонапорную башню, как предполагает договор купли-продажи. Вместо этого возведен деловой центр площадью более 500 кв. метров.

Следует добавить, что башню передал ее собственник, администрация города, в хозяйственное ведение МУП «ЖКХ» всего за 27 дней до продажи земельного участка. Если бы земля изначально продавалась под строительство делового центра с соблюдением процедуры торгов, то ее цена, по данным прокуратуры, могла бы составить 1 миллион 117 тысяч рублей.

Все это, по мнению надзорного органа, свидетельствует о злоупотреблении администрацией своим правом в части распоряжения муниципальным имуществом — в целях продажи земли по заниженной цене без торгов.

Барабинский межрайонный прокурор на имя главы администрации города внес представление об устранении нарушений. Но договоры не были расторгнуты в добровольном порядке.

После этого к администрации города, МУП «ЖКХ» и новому собственнику прокуратура предъявила иск о признании договоров купли-продажи водонапорной башни и земельного участка недействительными, возвращении всего полученного по сделкам и сносе делового центра. Решением суда исковые требования прокурора полностью удовлетворены.

Напомним, что ранее «Аспект» сообщал о признании судом незаконными сделок по продаже земли депутату городского Совета Александру Зинченко и жителю Барабинска Евгению Архипову. Оба земельных участка продали под строительство частных домов в тех территориальных зонах, где это не предусмотрено градостроительным регламентом. Так же, как и в случае с участком под водонапорной башней, администрация города действовала по упрощенной схеме, продавая землю по низкой цене, а затем меняла вид ее разрешенного использования.

Вы уже подсчитали, сколько потеряла городская казна от этой сделки?

Еще по теме: Оспаривают продажу земли в Барабинске