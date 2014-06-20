Депутаты решили поднять тарифы в Барабинске

Вполне вероятно, что тарифы на водоотведение и отопление вырастут в Барабинске на 15 процентов. Это может произойти с 1 июля 2017 года. За такие перемены проголосовало большинство депутатов горсовета на второй сессии.

Вчера, 24 ноября, в городской администрации шло бурное обсуждение последнего вопроса повестки дня сессии — об обращении к губернатору Новосибирской области с инициативой об установлении предельного индекса повышения тарифа за отопление и водоотведение в размере 15%. Этому решению дается обоснование.

Установленные тарифы не покрывают затрат на оказание услуг по водоотведению и отоплению, что ведет к увеличению убытков предприятий ЖКХ из года в год. Большой износ теплосетей и канализационной системы — они построены едва ли не в середине прошлого века — не позволяет оказывать качественные услуги населению.

На сессии депутатам предлагалось проголосовать «за» или «против» соответствующего обращения к губернатору. Получается, что если региональная власть даст «добро», за содержание и ремонты ветхих инженерных сетей будут платить жители Барабинска. Но некоторые депутаты предложили другие варианты получения дополнительных денег.

Напомним, что систему отопления в городе содержит МУП «ЖКХ»

Работу канализационной системы обеспечивает МУП «Водоотведение»

Депутат Артем Нестреляй поинтересовался у выступающей сотрудницы администрации Светланы Петренко, какие дополнительные услуги может оказывать МУП «Водоотведение», чтобы заработать. Выступающая ответила, что предприятие оказывает лишь те услуги, которые заложены в его Уставе. А именно, обслуживание центральной системы водоотведения и вывоз ЖБО из частного сектора. На услугах жителям частного сектора предприятие, как уточнила выступающая, зарабатывает немного — тысяч 40.

Директор «Водоотведения» Александр Савченко добавил, что на предприятии появилась техника, с помощью которой можно промывать, прочищать канализационную систему. Это также услуга населению. Но доход от всех услуг у МУПа минимальный. На вопрос депутата, где еще можно изыскать доход предприятию, на чем можно заработать, Александр Савченко не ответил.

С интересом присутствующие вслушивались в слова депутата Сергея Галушкина, старшего по дому на улице Кирова. Во время его выступления в зале стояла тишина — депутаты, работники администрации присматривались к нему, как к новому человеку в горсовете.

Сергей Михайлович напомнил о том, что когда-то действовали нормативы на коммунальные услуги, которые мало кто потреблял за месяц. Люди платили за них, так как еще не было счетчиков. ЖКХ в год имело 20-25 миллионов рублей, подсчитал депутат. Но это не отразилось на качестве услуг, состоянии инженерных систем, которые все равно оказались изношенными.

Сергей Галушкин,

депутат горсовета:

Мы хотим поднять тарифы на 15 процентов и сразу все поменять или отремонтировать — не получится ничего. Будет все то же самое. Согласен, водоотведение надо спасать… По теплоснабжению нельзя так завышать плату. Население платит за капремонт, с нового года появится новая услуга по вывозу ТКО, где еще неизвестно, какие будут тарифы. На тепло нельзя повышать тариф, ведь мы итак больше всего платим за него. А тут сразу на 300-400 рублей в месяц вырастут суммы.

Во время своего выступления депутат Константин Терещенко зачитал обращение жителей, которые рассказывают о том, как замерзают в благоустроенной квартире. Он попросил горсовет вдуматься, как на фоне таких обращений можно согласиться повысить тарифы, то есть брать с населения еще больше денег.

Во время шумной дискуссии Константин Евгеньевич вновь взял слово. Он согласился направить обращение губернатору, но предложил дополнить его. Депутат предложил бы главе региона проверить предприятия и администрацию города, передать функцию аварийного ремонта от УК «Город» в МУП «ЖКХ», передать функции МУП «Расчётно-кассовый центр» в МУП «ЖКХ», снизить зарплату главы администрации на 10% и изменить структуру администрации — убрать ставку нового зама.

Все это, по убеждению депутата, поможет сэкономить и направить денежные средства в действительно нужное русло — ремонты коммунальных объектов. А так получается, что при некачественно оказываемых услугах поднимется плата за них. В этом Константина Терещенко поддержал Артем Нестреляй, говоря о том, что руководитель МУП «ЖКХ» справится и с аварийным обслуживанием, и с платежками за квартиру.

Виталий Чертыковцев, выступая, поделился наблюдением о том, что плата за коммунальные услуги повышается в разных городах России. Но процент повышения не такой ошеломляющий, как в Барабинске.

«Почему население должно содержать чужое имущество?», — задал вопрос Виталий Петрович горсовету. До этого Артем Нестреляй говорил, что коммунальные объекты — это собственность муниципальная. А платить за нее предлагают жителям. Достаточно того, что люди платят за свое — общедомовое — имущество.

Возможно, в ответ на обращение к губернатору регион даст субсидию Барабинску на ремонт инженерных сетей. Не обязательно придется «залезать в карман к населению». Такое предположение высказал депутат Александр Русаков, директор МБУ «Городская служба благоустройства». Обращение к главе региона — это способ обратить на себя внимание, резюмировал Александр Викторович.

Долго выслушивая выступающих, слово взял председатель Совета Сергей Иванов. Он сказал, что не хочет попасть в новостную сводку, как жители Иркутска, которые из-за несвоевременных работ коммунальщиков замерзают в морозы. Пообещал также, что готов объяснить своим избирателям, почему горсовет принял решение повысить тарифы.

В итоге:

За обращение к губернатору с просьбой поднять тариф на водоотведение и отопление на 15%

Сергей Яковлев

Александр Русаков

Сергей Нечаев

Михаил Игнатов

Сергей Иванов

Лилия Раздобарова

Владимир Ященко

Вера Титова

Александр Зинченко

Павел Самохвалов

Сергей Кадонцев

Хайрулла Избасаров

Евгений Миньков

Олег Пахомов

Сергей Судариков

Против

Сергей Скибо

Виталий Чертыковцев

Наталья Грамотина

Константин Терещенко

Сергей Галушкин

Артем Нестреляй

Воздержались

Виктор Катасонов

Наталья Афанасьева

Отсутствовали

Дмитрий Макаров

Виталий Чернов



Улучшится качество коммунальных услуг после повышения тарифов на водоотведение и отопление?

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