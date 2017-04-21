Детей школы 1 заметят на дороге в Барабинске

Дети из школы №1 узнали, что и у пешехода есть свои обязанности в Барабинске. Сотрудники отделения ГИБДД совместно с работниками учреждения организовали профилактическое мероприятие «Безопасный пешеход».

Ребята изучили обязанности пешеходов, а так же играли в игру «Красный. Желтый. Зелёный», где пешеходы должны были дойти до школы безопасным маршрутом, а водители, соблюдая сигналы светофора, двигаться по дороге.

Инспектор рассказал ребятам о том, что следование по безопасному маршруту не только сможет экономить их время, но и обезопасит их жизнь от несчастных случаев на дороге. Детям напомнили о необходимости светоотражающих элементов в одежде, рассказали, что пешеходы в тёмное время суток практически не заметны водителю, тем более в условиях ограниченной видимости.

Школьники получили специальные наклейки, которые крепятся на поверхность одежды, сумки, велосипеда и помогают детям становиться заметнее в темное время суток. Акция поможет ребятам быть более внимательными и заметными на дороге, а также с уважением относиться к правилам дорожного движения.

Андрей Дамзин,

старший инспектор по пропаганде БДД отделения ГИБДД МО МВД России «Барабинский»:

ГИБДД напоминает, что при движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Вне населённого пункта это рекомендация становится требованием и согласно части 1 Статьи 12.29 КоАП РФ, за нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения — влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.



У вас есть светоотражающие элементы в одежде?