Дети остались без дома в Куйбышеве

Осталась зимой без крыши над головой семья Кирьянко в Куйбышеве. У молодых родителей — двое малолетних детей, Алина и Кирилл, 2 и 5 лет. Сгорел дом мамы главы семьи по улице Ломоносова, в котором они жили.

Администрация города выделила временное жилье погорельцам — комнату в доме 6-7. Те, кто был в этом доме после того, как оно перестало быть химзаводским общежитием, понимают, что переселяться туда с детьми невозможно.

Поэтому Кирьянко живут теперь с мамой-свекровью — в квартире, которую она сняла в Барабинске, освободив для детей и внуков дом. Места всем не хватает, детсад и работа главы семьи — в Куйбышеве…

Кто пережил пожар, знает, какая безысходность настигает после потери нажитого имущества, а особенно — дома. Но надо жить дальше, искать пути выхода из трудной ситуации.

Материнского капитала не хватит, чтобы приобрести небольшой домик. Женщина находится в отпуске по уходу за ребенком. У мужчины зарплаты небольшая, кредит не выплатить.

Нелегкую миссию сбора недостающих денег взяла на себя мама главы семьи. Если вы готовы помочь детям обрести свой дом, можете перечислить деньги погорельцам.

Номер карты Сбербанка для перечисления средств:

63900244 9010 421887

Держатель карты — Кирьянко Мария Андрияновна

Вы помогаете тем, кто попадает в трудную ситуацию?

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