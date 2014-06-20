Детсад 161 Барабинска вошел в сотню лучших в России

Ольга Михальская из Барабинска — «Директор года 2016». А детский сад №161 ОАО «РЖД» стал лауреатом конкурса «100 лучших ДОУ России». Таким итогом завершился 5-й всероссийский образовательный форум «Школа будущего. Проблемы и перспективы развития современного образования в России».

Это стало настоящим подарком для учреждения накануне Нового года. Дипломом в номинации «Проект года» выделили педагогический проект по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников в рамках славянской традиционной культуры «Духовное наследие России».

Ольга Михальская,

заведующая детским садом №161 ОАО «РЖД»:

Звание лауреата конкурса «100 лучших ДОУ России» — одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. И нам очень приятно, что успехи нашего образовательного учреждения были оценены по достоинству. Это наша общая награда и достижение. Работа слаженной команды, результативность труда всего коллектива позволили нам стать лучшим ДОУ в России.

Детский сад №161 ОАО «РЖД» посещают 207 детей в возрасте от года до 7 лет. Работают 69 квалифицированных сотрудников. В копилке достижений учреждения — три Большие золотые медали, пять Малых золотых медалей, две серебряные — за представленные педагогические проекты на Международной выставке «УчСиб».

На счету вокальной студии «Шалунишки», которой руководит Татьяна Гуляева, огромное количество наград и дипломов за победу в конкурсах и фестивалях различного уровня, среди которых два Гран-при. В международном конкурсе за разностороннее направление деятельности ДОУ, реализацию проектов, благоустройство и дизайн территории учреждение в 2014 году признано «Образцовым детским садом».



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