Детский лагерь «Незабудка» ждёт куйбышевских ребят

Сегодня, 26 мая, акт приемки детского лагеря «Незабудка» подписали члены межведомственной комиссии Куйбышевского района по вопросам организации оздоровления, отдыха и занятости детей.

Комиссия проверила системы, обеспечивающие пожарную безопасность, условия для питания и проживания ребят, укомплектованность кадрами. К открытию лагеря во всех корпусах и вспомогательных помещениях проведены косметические ремонты, полностью готовы к эксплуатации линии электроснабжения.

Для бесперебойной подачи горячей воды в санитарный комплекс приобрели электро-водонагреватель. Провели противоклещевую обработку и стрижку газонов территории. Сотрудники предприятий и учреждений района, а также представители родительской общественности организовали несколько субботников.

Алевтина Ильиных, директор лагеря «Незабудка»: Лагерь круглосуточно охраняют сотрудники частного охранного предприятия. Вход в лагерь — строго по пропускам. 16 камер видеонаблюдения ведут съемку территории. Изображение ото всех установленных камер поступает на пост охраны.

Свои двери для ребят лагерь откроет 1 июня — состоится I заезд. Для детей подготовлены активные развлекательные программы и спортивные мероприятия. В лагере «Незабудка» в 2017 году будет четыре сезона. Всего за период летних каникул в лагере оздоровятся 995 детей.

Олег Караваев, глава Куйбышевского района: Отдых детей должен быть безопасным, интересным, развивающим и познавательным. Об этом важно позаботиться и образовательным организациям, на базе которых с 1 июня начнут работу пришкольные лагеря. Приемка пришкольных лагерей также завершилась 26 мая.

В этом году, как и в предыдущем, в Куйбышевском районе на базе школ будут работать 32 пришкольных лагеря дневного пребывания детей.