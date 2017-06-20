Детям нельзя давать вычурные имена

Федеральным законом от 1 мая 2017 года №94-ФЗ внесены изменения в статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N1, ст. 16):

1) пункт 2 дополнен предложением следующего содержания: «При выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации. Не допускается изменение последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании дефисом.».

Начало действия документа – 12 мая 2017 года.

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