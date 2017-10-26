До 1 декабря уплатить налоги призывают куйбышевцев и барабинцев

Собственники имущества обязаны уплатить имущественные налоги за предыдущий год не позднее 1 декабря.

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области и Правительство Новосибирской области напоминают, что не позднее 1 декабря 2017 года физические лица — собственники имущества обязаны уплатить земельный налог, транспортный налог и налог на имущество физических лиц за 2016 год.

Имущественные налоги уплачиваются на основании налоговых уведомлений по платежным документам, сформированным налоговыми органами. Печать и рассылку налоговых уведомлений выполняет ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

Пользователям электронного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», не сообщившим о желании получать документы на бумажных носителях, налоговые уведомления предоставляются только в электронной форме непосредственно в сервисе во вкладке «Документы налогоплательщика». Налоговое уведомление не направляется, если исчисленная сумма налогов менее 100 рублей и не истекли три года с налогового периода, за который исчислены налоги.

Собственники объектов имущества, в отношении которых ни разу не исчислялись и не уплачивались налоги (если это не связано с предоставлением налоговых льгот), обязаны до 31 декабря уведомить налоговую инспекцию о каждом таком объекте.

Уточнить информацию по имущественным налогам можно на сайте ФНС России www.nalog.ru с помощью электронных сервисов «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц», «Калькулятор транспортного налога ФЛ», «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Льготы предоставляются по заявлению налогоплательщика.

Узнать номер, адрес и реквизиты налоговой инспекции можно на сайте ФНС России в разделе «Контакты и обращения», а также в разделе «Электронные сервисы» с помощью сервиса «Адрес и платежные реквизиты Вашей инспекции».

Все вопросы по расчетам с бюджетом и взаимодействию с налоговыми органами можно решать через Интернет с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Чтобы получить доступ к сервису, необходимо лично обратиться в любую налоговую инспекцию (кроме специализированных) независимо от места постановки на учет. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. По заявлению налогоплательщику выдается Регистрационная карта с реквизитами доступа к сервису – логином (ИНН) и первичным паролем. После активации «личного кабинета» необходимо сменить пароль.

Зарегистрироваться в сервисе можно также онлайн – при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи или учетной записи Единого портала госуслуг.

Налоги можно уплатить через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах ФГУП «Почта России», а также через сайт ФНС России с помощью электронных сервисов «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги».

Имущественные налоги целиком остаются в регионе, формируют региональный бюджет и местные бюджеты и являются основой для реализации социальных программ.

Телефон для справок 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).