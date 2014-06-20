Долгожителей поздравили в Куйбышеве

Долгожителей Куйбышевского района в возрасте 95 лет и старше поздравили с Днем пожилых людей. Представители администрации и Совета депутатов района вручили им памятные адреса и подарки.

Владимир Осипенко,

председатель Совета депутатов Куйбышевского района:

Ваше поколение пережило все тяготы и лишения военных и послевоенных лет. Благодарим вас за мужество, терпение и вклад в развитие нашего района. Желаем, чтобы здоровье вас не подводило, а близкие люди всегда были рядом, радовали своим вниманием и заботой.

Среди долгожителей – Почетный гражданин города Куйбышева Николай Моисеенко. Николаю Акимовичу — 97 лет. Он прошел всю Великую Отечественную войну, командуя санитарным взводом. Вернувшись с фронта с победой, Николай Акимович свою мирную жизнь посвятил развитию здравоохранения в Куйбышевском районе. За свои трудовые успехи удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР».

На сегодняшний момент в Куйбышевском районе проживают 37 долгожителей старше 95 лет. Старейшим является Альховик Матрена Владимировна. Ей в марте исполнилось 104 года. Два долгожителя в этом году отметят вековой юбилей – Кузовлева Татьяна Ивановна и Ткачева Александра Сергеевна.

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