Темы
Ещё по теме
Долгожителей поздравили в Куйбышеве
Долгожителей Куйбышевского района в возрасте 95 лет и старше поздравили с Днем пожилых людей. Представители администрации и Совета депутатов района вручили им памятные адреса и подарки.
Владимир Осипенко,
председатель Совета депутатов Куйбышевского района:
Ваше поколение пережило все тяготы и лишения военных и послевоенных лет. Благодарим вас за мужество, терпение и вклад в развитие нашего района. Желаем, чтобы здоровье вас не подводило, а близкие люди всегда были рядом, радовали своим вниманием и заботой.
Среди долгожителей – Почетный гражданин города Куйбышева Николай Моисеенко. Николаю Акимовичу — 97 лет. Он прошел всю Великую Отечественную войну, командуя санитарным взводом. Вернувшись с фронта с победой, Николай Акимович свою мирную жизнь посвятил развитию здравоохранения в Куйбышевском районе. За свои трудовые успехи удостоен звания «Заслуженный врач РСФСР».
На сегодняшний момент в Куйбышевском районе проживают 37 долгожителей старше 95 лет. Старейшим является Альховик Матрена Владимировна. Ей в марте исполнилось 104 года. Два долгожителя в этом году отметят вековой юбилей – Кузовлева Татьяна Ивановна и Ткачева Александра Сергеевна.
Еще по теме:
Долгожителям не платят за прожитые годы
Здравствуйте! Хотел бы узнать про Николая Акимовича на сегодняшний день. Судьба свела меня с этим талантливым организатором здравоохранения и неординарным человеком на заре моей профессиональной деятельности. Я работал под его руководством с 1968 года сначала хирургом, затем главным врачом Чумаковской районной больницы Куйбышевского района, затем хирургом и заместителем по медицинской части Куйбышевской горрайбольницы. С 1979 переехал на Кубань, где работал районным хирургом, зав.хирургическим отделением, затем главным врачом Динского района Краснодарского края, создал и возглавлял Краснодарское краевое училище повышения квалификации средних медработников, являюсь почетным гражданином Динского района сегодня. Пишу об этом потому, что Николай Акимович как личность, его огромный опыт и талант руководителя сыграли в моей жизни большую роль и позволили мне пройти мой трудовой и жизненный путь, схожий с его трудовой деятельностью. Мне уже самому 73 года, но я продолжаю работать, всегда помню моего учителя и наставника Николая Акимовича и благодарю судьбу за то, что он был в моей жизни. Рад, что в Куйбышевском районе чтят память Николая Акимовича. Буду признателен за информацию, как его здоровье сегодня. С уважением — Денисенко Петр Лукич, сейчас — житель г. Анапа.