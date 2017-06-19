Дом на Октябрьской готовы принять в Барабинске

Готовится к окончательной сдаче дом на Октябрьской в Барабинске. Будущие новоселы принимали участие в еще одной приемке. Возмущались по поводу планировки, а также детской площадки и парковки.

Барабинцам сообщили, что возле дома не будет построена игровая площадка. Она не входит в смету. Не стоит ожидать и большого количества парковочных мест. Перед очередным визитом комиссии придомовую территорию заасфальтировали, сделали тротуар и маленькую парковку.

Жители поделились, что вновь заметили неутепленный фундамент. Те, кому достались квартиры без коридоров, досадовали неудачной планировке. Свои замечания они адресовали приемочной комиссии.

Но на этот раз в ней не участвовали представители ЖКХ-Контроля и ОНФ, не было директора ООО «Сибстроймонтаж-Проект», а также начальника отдела градостроительства из городской администрации. А с подчиненными разговор, как уже поняли новоселы, не будет результативным.

Выплеснув эмоции возмущения и негодования, жители услышали лишь: «Сколько положено квадратов по законодательству, столько и дали». Комиссия также сказала, что дом будет принят окончательно к 15 июля. После этого начнут заселять квартиры.

Как вам кажется, мог ли подрядчик согласовать планировку с жителями?

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