Дом на Толстого обещают отремонтировать до 15 мая

Представители государственной жилищной инспекции, министерства ЖКХ и регионального центра общественного контроля«ЖКХ Контроль» провели проверку дома по адресу: Барабинск, переулок Льва Толстого, 18. Внешне злополучный дом больше похож на ангар, чем на строение, где должны проживать люди. Внутри картина ещё более удручающая. На стенах — разводы и трещины, потолочная плитка, намокнув, отваливается с потолка.

В комнатах даже воздух пронизан сыростью, некоторые жильцы держат открытыми двери платяных шкафов, чтобы хоть как-то проветривать одежду. Плесень настойчиво выползает из углов. Вытяжка не работает, запахи беспрепятственно гуляют из квартиры в квартиру. Звукоизоляция на нуле: стоит говорить совсем тихо, чтобы тебя не услышали соседи.

Подвал дома не просыхает, в подъезде держится устойчивый запах канализации. Жители боятся, что дом в таких условиях долго не простоит. Стена возле подъезда уже претерпела частичное разрушение.

Семья из квартиры №7 ждет пополнения, но продать жилье, чтобы приобрести просторнее, не получается. «Вчетвером в одной комнате будет совсем тесно, – говорит будущая мама. – Хотели продать квартиру, но об этом доме никто даже слышать не хочет». Потенциальные покупатели разворачиваются и уходят, видя техническое состояние дома, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

В таких условиях люди живут уже третий год, удивляясь тому, как власти города Барабинска могли принять такое строение. Власти утверждают, что, когда объект строили и вводили в эксплуатацию, работы были выполнены в соответствии с проектом, и только затем, в процессе эксплуатации, начались вскрываться все нарушения.

Застройщик отказался идти на контакт и устранять недоделки. Администрация города обратилась в арбитражный суд. Суд был выигран, но обязать строителей выполнить свои обязательства так и не удалось.

По словам Сергея Капорикова, зам. начальника управления градостроительства и ЖКХ Барабинска, приставы-исполнители предоставили информацию, что гендиректор подрядной организации ООО СК «Дисан» Андрей Вакуленко больше не является ее учредителем, а новый учредитель находится в Ростовской области.

Гарантийный срок, в который можно обязать подрядчика исправить нарушения, истекает в 2019 году. Но уже сегодня государственная корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ — обязала администрацию Барабинска устранить нарушения.

Теперь все работы предстоит выполнить за счет местного бюджета. А затем, по словам Сергея Капорикова, появится второе исковое заявление в суд на ООО СК «Дисан» по взысканию затрат, понесенных администрацией.

Сергей Капориков,

зам. начальника управления градостроительства и ЖКХ администрации Барабинска:

Управляющая компания и МУП «Водоотведение» в рамках своих полномочий проведут работы по ремонту мягкой кровли, вентиляции и септику. Будут разобраны вентиляционные шахты, которые имеют выход наружу, утеплены, выполнены из кирпича, сделаны козырьки. Разрушающаяся горловина септика будет заменена.

К недостаткам, перечисленным администрацией, представителем жилищной инспекции были выявлены дополнительные нарушения в части вентилируемости подвала и уборки строительного мусора. Все это предстоит устранить в срок до 15 мая. Кстати, работы уже идут.

Виктор Бачинский,

инспектор отдела технического надзора государственной жилищной инспекции Новосибирской области:

А потом будет повторный выезд, и мы посмотрим, что сделано на Льва Толстого, 18. Мы будем ездить, фотографировать, надоедать до тех пор, пока проблема не будет решена. Проще все исправить, чем каждый месяц принимать такую делегацию.

Представитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ КонстантинТерещенко предложил включить в план проверки дом, расположенный по адресу: ул. Октябрьская, 65. Туда еще не успели вселить новоселов, тот самый дом, который жители Барабинска прозвали «домом с дырками».

Вы довольны качеством нового жилья?

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