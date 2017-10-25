Дома на Вокзальном, 1 в планах сноса нет в Барабинске

Вопрос о планах сноса жилого дома задавали редакции газеты «Аспект». Читатели спрашивали: «Есть ли дом по переулку Вокзальному, 1 в плане сноса или нет?».

Напомним, что в настоящий момент в Барабинске действует программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного муниципального жилищного фонда на 2013-2017 годы». В нее вошли дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года.

После этой даты аварийными признали дома на Ленина, 147, Линейной, 5а, Песчаной, 5, Советской, 118 и 120. Дома на Вокзальном, 1 в списках аварийных домов нет.

Жителям Вокзального можно поступить также, как и владельцам квартир на Ленина, 132. То есть обследовать свой дом на предмет аварийности. Для этого нужно подать в администрацию города коллективное заявление жильцов, приложив документы.

Это копии правоустанавливающих документов на квартиры, заключение специализированной организации о техническом состоянии всего дома и отдельно квартир. Оно должно быть выдано имеющей лицензию проектно-изыскательной организацией. В заключении должен быть указан процент износа дома, если жильцы хотят признать его аварийным и подлежащим сносу.

Сложно ли добиться признания дома аварийным?

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