Дорога в неизвестное

Мой друг Пашка любит рассказывать всякие небылицы. Иной раз слушаешь и диву даешься – откуда он все это знает? Не может быть, чтобы сочинял. Слишком уж разные сюжеты и действующие лица. Сам он говорит, что слышал эти истории от друзей – водителей. В дороге ведь многое случается.

Особенно запомнилась история, случившаяся с самим Пашкой несколько лет назад. Работал он тогда дальнобойщиком. Возил грузы в Москву, Питер, Хабаровск.

Как-то ехал по трассе на Алтай. Машин полно, то обгоняют, то встречные. К обеду захотел Пашка есть. В желудке засосало так, что невмоготу стало. Думает, заеду в первое попавшееся придорожное кафе, перекушу.

И тут Пашка обратил внимание на то, что дорога стала подозрительно пустынной. Ни машин, ни дорожных знаков, ни кафе.

Проехал так еще километров пятьдесят. Ни души. Пашке страшно стало, сомнения закрались в душу. Не может федеральная трасса быть пустой столько времени. Половину дня дорога гудела, как улей, а тут пусто, и ни одного указателя нет. Заблудился, что ли?

Тут мой дружок увидел в стороне от трассы небольшой дом. Обрадовался, повернул к нему. Наверное, кафешка, думает.

Подъехал, вышел из фуры. Кругом тишина, будто и нет никого живого. Постоял, прислушался. В дом входить почему-то не хотелось. Наоборот, тянуло назад, к машине.

В это время из-за угла дома вышел старик. Весь седой, длинная борода, как у Старика Хоттабыча. Пашка хоть и далековато от него был, а глаза успел рассмотреть. Они были непривычно черными и горели, как угли.

Дед остановился и махнул Пашке рукой. Как будто позвал. Но мой дружок смекнул, что тут дело нечистое. Испугался так, что холодный пот на теле выступил.

Пулей залетел в кабину, повернул ключ зажигания и во весь дух погнал фуру назад, к трассе. Когда вылетел на дорогу, педаль газа еще сильнее в пол придавил.

Проехал так Пашка, по его словам, километров пять. Посмотрел вбок, а дом загадочный совсем не отдалился. Как будто вместе с ним ехал. Пашка еще быстрее рванул. Дом не отставал.

Начал тут мужик молитвы читать. Собрал все, что знал. И «Отче наш», и еще какие-то. Едет, бормочет, боится в сторону посмотреть. Наконец, глянул. Загадочного дома не было. Кругом опять машины сновали. Кто-то обгонял, кто-то навстречу ехал.

Пашка так обрадовался, что песни запел. С тех пор он верит в то, что есть в нашем мире что-то неизведанное и непознанное.

Иван Вяткин

Произошла ли в вашей жизни подобная история? Расскажите ее «Аспекту».

Еще по теме:

Меня преследует фотография из прошлого