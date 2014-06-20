Дорогими дровами топят печи в Куйбышевском районе

Проблема с заготовкой дров существует у жителей села Сергино. Об этом «Аспекту» рассказала глава Сергинского сельсовета Елена Архипова.

Елена Архипова,

глава Сергинского сельсовета:

Раньше сельчане заготавливали дрова для собственных нужд в апреле – мае месяце. Глава сельсовета собирал заявления жильцов и увозил в лесничество. Там эти заявления рассматривали и выделяли деляну. Лес на дрова в лесничестве стоил очень дешево. Теперь такой возможности у людей нет. По решению лесничества, каждый житель села должен сам лично ехать с заявлением в эту организацию. Там ему говорят, чтобы приезжали в июне – июле. Поэтому людям приходится пилить дрова в выделенной деляне только летом, когда в лесу полно гнуса и комаров.

В период с мая по июнь проходят торги, куйбышевский лесхоз успевает выкупить деляны у лесничества, уточняет Елена Николаевна. Летом этот лес он продает населению уже по другой, в разы завышенной, цене. Если в лесничестве один кубометр леса стоит от 10 до 30 рублей, в лесхозе за этот же кубометр сельчане вынуждены отдать уже 390 рублей.

Николай Ивкин,

начальник отдела лесных отношений, главный лесничий по куйбышевскому лесничеству:

Большой проблемы в заготовке сельчанами дров нет. Сельские жители берут их столько, сколько им необходимо. В 2016 году Сергинскому сельсовету было отведено 6 лесосек на 983 кубометра дров. На 2017 год выделено 930 кубометров. Деляны находятся на расстоянии 5 километров от села.

Жители Сергино рассказывают, что дров они могут выписать в год 25 кубов: 20 из них для отопления дома и 5 кубов для бани. Чтобы протопить дом одну зиму, эту цифру нужно умножить на 390 рублей, которые требует лесхоз за один куб. Получается внушительная сумма.

К этим деньгам надо прибавить расходы на солярку, оплату наемной техники для вывоза дров из деляны и т.д. Конечная сумма впечатляет.

Особенно от ценовой политики куйбышевского лесхоза страдают пенсионеры. Они нанимают пильщиков и кольщиков, платят за вывоз дров.

Мария Васильевна,

пенсионерка, жительница села Сергино:

Перед тем, как выделить деляну жителям, работники куйбышевского лесхоза выпиливают оттуда всю деловую древесину. Нам остаются деревья, которые потом ни распилить, ни расколоть невозможно. Одни комелья. Пенсионеры эту работу сами сделать не могут, сил не хватает. Приходится платить человеку со стороны.

Итак, «дровяную» проблему сельчан лесничество Куйбышева проблемой не считает. Проблемной эта тема является лишь для самих сельских жителей. И как ее решить, они не знают.

Какие проблемы с заготовкой дров есть у вас?

Еще по теме: Талый снег пьют в Куйбышевском районе