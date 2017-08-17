Повысились цены на продукты в Барабинске

Повысились цены в Барабинске на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу — на 0,1-0,2%. Примерно так же, подорожали сливочное масло, подсолнечное масло, хлеб, сахар-песок и соль.

Гречка в этом году остается стабильной в цене. По данным Росстата, в 2017 году гречиха посеяна на площади 1688,7 тысячи гектаров, что выше показателей за последние пять лет. Минсельхоз России заявил, что не ожидает роста цен на гречку.

Мед может подорожать. В России из-за холодной весны начали умирать пчелы, которым стало не хватать традиционного корма. Пчеловоды фиксировали массовую гибель пчел в Подмосковье, Алтайском крае, Татарстане, Псковской области.

Сбор меда отстает от графика прошлого года на срок от трех недель до месяца. Сказались холодное лето и проливные дожди.

Средняя цена за кило цветочного меда будет находиться на уровне 400 рублей, а сотовый будет стоить тысячу рублей за килограмм.

Надо заметить, что произошло снижение цен на плодоовощную продукцию. Оно в среднем составило 3,9%, в том числе на белокочанную капусту — 12,1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы — 4,9-7,5%. Куриные яйца стали дешевле на 0,9%, гречневая крупа — на 0,5%, пшено — на 0,2%. «Борщевой набор» в среднем за месяц подешевел на 16%.

Что, по-вашему, подорожало в последнее время?

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