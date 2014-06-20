Два человека погибли и двое получили травмы

Начало января в Барабинске ознаменовалось гибелью людей и травмами, полученными в ДТП.

29-летний барабинец ехал на ВАЗ-21074 по улице Магистральная. Около дома №6 он совершил наезд на молодого человека, вышедшего вышел на проезжую часть. В результате ДТП 27-летний пешеход получил телесные повреждения. Его госпитализировали в Барабинскую ЦРБ. Вероятнее всего, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Взяты пробы на исследование.

28-летний водитель автомобиля «Мицубиси RVR» следовал по автодороге Р-254 Челябинск – Новосибирск «Иртыш», не имея специального права управления транспортными средствами. На 1153 километре он не учёл скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям.

В результате выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. Там совершил столкновение с автомобилем «Фиат-Солерс». Водитель «Мицубиси» и его пассажир скончались на месте происшествия до прибытия экипажа скорой помощи. Ещё одного его 43-летнего пассажира сотрудники скорой помощи доставили в лечебное учреждение города Барабинска для госпитализации.