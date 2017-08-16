Две аварии за один день в центре Куйбышева 8plus1.ruФотофакт16.08.2017 Метки: авария, Куйбышев facebook tweet google+ Сегодня, 15 августа, утром и вечером почти на том же месте на центральной улице случились две аварии в Куйбышеве. Утренняя авария 15 августа Вечерняя авария 15 августа На место аварии, которая произошла в 20:00, сотрудники ДПС приехали только в 22:15 Поделиться в соц. сетях РќСЂР°РІРёС‚СЃСЏ
One Comment
23 лунные сутки вчера были, до 23 час 26 мин. Энергетика этих лунных суток тяжёлая и тёмная. Опасны для водителей особенно, поэтому-смотрите в лунный календарь и будьте осторожны в такой день. Очень осторожны!