Единый оператор по водоснабжению будет действовать в области

Cоздание единого оператора по водоснабжению обсудили активисты ОНФ с главами муниципалитетов Новосибирской области.

Инициатива общественников создать в регионе единого оператора по управлению объектами водопроводно-коммунального хозяйства стала темой совещания между главами муниципальных образований и активистами регионального отделения Общероссийского народного фронта в Новосибирской области.

Важность объединения разрозненных муниципальных предприятий, обеспечивающих водоснабжение и канализование населенных пунктов в районах Новосибирской области, озвучили представители Народного фронта в общественных предложениях, направленных губернатору региона по итогам 2016 года.

По официальным данным, срок эксплуатации сетей в Новосибирской области составляет более 40 лет, износ сетей достигает 70%. Потери воды ежегодно исчисляются 50 млн кубических метров. При этом в муниципальных районах действует более 300 предприятий, обслуживающих систему водоснабжения потребителей.

Сергей Аверьяскин, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»: Об эффективности работы этих МУПов говорить не приходится: на фоне минимальной выручки значительные средства тратятся на содержание административного аппарата, тарифы для населения завышены. Даже если строятся объекты водоподготовки, скважины, обслуживать их некому: в районах просто нет специалистов.

В качестве решения этой проблемы общественники выступили с предложением создать единого регионального оператора, который объединит под своим управлением все объекты водопроводно-коммунального хозяйства.

Проект такого предприятия с условным названием АО «Облводоканал» презентовали в правительстве Новосибирской области во время встречи с главами муниципальных образований и представителями ОНФ.

Проект предполагает объединение МУПов, занимающихся водохозяйством в 11 муниципальных образованиях рядом с областным центром. По замыслу авторов, в управление оператору на условиях концессии может быть передано имущество 108 предприятий.

Сергей Аверьяскин, руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни»: Объединение разрозненных муниципальных предприятий под единым началом решит многие проблемы. В первую очередь – тарифообразования на водоснабжение, а также обеспечения населения качественной питьевой водой. Можно рассматривать и иные механизмы аккумулирования материальной базы водозаборных сооружений под контроль единого оператора. Накануне совещания общественники провели мониторинг систем водоснабжения ряда сел в наиболее проблемных с точки зрения обслуживания сетей водоснабжения районах. Новой компании, созданием которой занялись чиновники, при правильной организации бизнес-процессов, надеюсь, в корне удастся переломить ситуацию.

В ближайшее время в правительстве Новосибирской области планируется создать рабочую группу, в которую войдут представители региональных, муниципальных органов власти, специализированных организаций.

Осенью текущего года необходимо представить комплекс предложений по инвентаризации имущества нынешних МУПов и его передаче новому единому оператору.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) – движение единомышленников, коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года. Лидером движения является президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения Народного фронта работают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ – повышение качества жизни граждан, контроль за исполнением «майских указов» и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством, неэффективными тратами государственных средств. www.onf.ru

По информации исполкома Регионального отделения Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Новосибирской области.