Куйбышевский окунь нужен Европе

Европа охотно покупает замороженное филе окуня из Куйбышева. Каждый месяц ООО «Фиш Мэн»отправляет по 16-17 тонн полуфабрикатов. Основное сырье предприятия — это рыба, выловленная по квоте на озере Чаны.

Морскую рыбу закупают. Свою продукцию предприятие реализует также и в Новосибирске, представляя до 50 наименований вяленой и копченой рыбы.

Об этом руководители ООО рассказали гостям предприятия — участникам Барабо-Кулундинского эколого-мелиоративного форума. На нем, в частности, обсуждалась тема развития рыбоводного хозяйства на озерах Чано-Барабинской озерной системы и рыбохозяйственной деятельности на территории Новосибирской области.

Гости интересовались закупкой сырья на «Фиш Мэне», объемами производства и сбыта. Спрашивали у руководства предприятия, сколько людей работает на производстве, как оплачивается труд.

Вы пробовали продукцию «Фиш Мэна»?