Куйбышевский окунь нужен Европе

Европа охотно покупает замороженное филе окуня из Куйбышева. Каждый месяц ООО «Фиш Мэн»отправляет по 16-17 тонн полуфабрикатов. Основное сырье предприятия — это рыба, выловленная по квоте на озере Чаны.
Морскую рыбу закупают. Свою продукцию предприятие реализует также и в Новосибирске, представляя до 50 наименований вяленой и копченой рыбы.
Об этом руководители ООО рассказали гостям предприятия — участникам Барабо-Кулундинского эколого-мелиоративного форума. На нем, в частности, обсуждалась тема развития рыбоводного хозяйства на озерах Чано-Барабинской озерной системы и рыбохозяйственной деятельности на территории Новосибирской области.
Гости интересовались закупкой сырья на «Фиш Мэне», объемами производства и сбыта. Спрашивали у руководства предприятия, сколько людей работает на производстве, как оплачивается труд.
Вы пробовали продукцию «Фиш Мэна»?
13 Comments
Европа закупает! Интересно, а где в Куйбышеве продают эту рыбку, вы знаете? я лично не встречала..
в Куйбышеве не продают.
Я пробовал. Очень вкусно!
да если бы у нас даже и продавали, то в Куйбышеве 3- 4 евро за упаковку, а в европу 50-60 центов
мало того, что о местных не думают…
Вот если бы ФишМен взял водоем и там выращивал рыбу — от малька до взрослых особей!…
А какой налог идет за использование природных ресурсов и в какой бюджет?
Продают эту рыбу везде и даже в Квашнино.
И в Куйбышеве и в Барабинске продается вся продукция ФИШ МЭНа.
Мой муж работал на Фишмене… Рыба чаще всего далеко не первой свежести… Сами работники не едят эту рыбу… Вернее знают что можно, а что нельзя есть
Ой не надо… тут как раз на филе бывает не супер свежая рыба, а на готовую продукцию- только свежая .
а НАМ ВООБЩЕ ПОФИГУ , ЧТО РЕЗАТЬ , ЛИШБЫ ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИ , ПОВЕРЬТЕ НЕ ВЕЗДЕ СТОЛЬКО ПЛАТЯТ СКОЛЬКО У НАС И ПОЛНЫЙ СОЦ ПАКЕТ И ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК, И НАС ЭТО УСТРАИВАЕТ
ЭТО ВЕЗДЕ ТАК ,В ПЕКАРНЕ СИРОП РАЗЛИЛА , НАЧАЛЬНИК СКАЗАЛ СОБРАТЬ С ПОЛА И ОБРАТНО В КАСТРЮЛЮ , СОБРАЛА И ТАК ЖЕ ПРЯНИЧКИ ЗАГЛУЗЕРОВАЛА А ВЫ ВСЕ ТАК ЖЕ И КУШАЕТЕ ….А ТО ВАС РЫБА НАША НЕ УСТРАИВАЕТ !!!!
Если вам начальник приказал собрать с пола сироп и вы с этим смирились, что здесь можно сказать только посочувствовать. Страх потерять работу! Вот поэтому такой бардак, сдесь сироп, там яйца тухлые в выпечку, там курочек накачают водой, спред за масло. Всё делается с нашего молчаливого согласия. Я про качество фиш мэн не знаю сказать нечего.
Перон ст. Барабинск fish men forever!
Подскажите пожалуйста может кто-то слышал по сколько фиш мен может принять у меня рыбу щуку и язя