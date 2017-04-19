Электронные сигареты не подпадают под запреты

Активная торговля электронными сигаретами в провинции началась в 2015 году. Сегодня в Куйбышеве даже есть отдел, специализирующийся на продаже курительных гаджетов. Основными покупателями, по признанию продавцов, являются мужчины в возрасте от 40 лет, большей частью таксисты.

Тратиться на традиционные табачные изделия сегодня стало невыгодно. Одного картриджа с жидкостью для электронных сигарет хватает на неделю. Его стоимость — от 60 до 350 рублей, в зависимости от состава содержащейся в нем смеси. Есть с никотином и без него.

Второе место в рейтинге любителей испарителей продавцы отдали девушкам старше 20 лет. Правда, интерес у многих из них пропадает уже через неделю. Помогла ли кому-нибудь такая сигарета бросить курить, продавцы не знают.

Подростки среди покупателей не фигурировали. Нас заверили, что продажа сигарет ведется с учетом возрастного ценза.

Мама двух сыновей Светлана говорит, что слышала про электронные сигареты по телевизору и из рассказов сына, но сама с ними не сталкивалась. Женщина считает, что среди молодежи сегодня больше популярны кальяны, но уверена, что любые сигареты опасны для здоровья.

Екатерину, маму взрослой дочери и двух маленьких сыновей, появление в продаже электронных приборов не беспокоит. Она с детства прививает детям мысль о том, что курение – пагубная привычка.

Екатерина,

жительница Куйбышева:

Я вижу много подростков с этими «кальянами» на улице. Но, чтобы говорить о вреде, надо о них знать, я не интересовалась. Слышала, что многие бросают курить с их помощью, но сомневаюсь.

Школьные медработники признались, что от подростков иногда пахнет табаком, но электронных сигарет они у детей не замечали. О вредности современных курительных приборов не знают. Пока эта тема не стала актуальной.

Марина Кобозева,

медицинский работник гимназии №1, Куйбышев:

Старшеклассникам всегда интересно попробовать что-то новое. Обычно ребятишки — открытые, им хочется похвастаться, рассказать, но об этом разговоров не было.

Факт, когда семикласснику продали недешевую и вредную для здоровья, с точки зрения родителей, электронную сигарету, был. Взрослые пошли в полицию.

Как рассказал один из жителей Куйбышева, в полиции развели руками. Да, понимаем, что дети не должны курить электронные сигареты, не нужно им их продавать, но поделать ничего не можем. Нет в антитабачном законодательстве такого понятия, поэтому электронные сигареты под запрет продажи несовершеннолетним не подпадают.

Николай Севостьянов,

начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куйбышевский»:

В силу ч. 1 ст. 20 ФЗ №15 от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещаются продажа табачной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака путем покупки для них либо передачи им табачных изделий или табачной продукции, предложения, требования употребить табачные изделия или табачную продукцию любым способом. К табачным изделиям относятся продукты, полностью или частично изготовленные из табачного листа в качестве сырьевого материала, приготовленного таким образом, чтобы использовать их для курения, сосания, жевания или нюханья. К сожалению, пока электронные сигареты не относятся к табачной продукции, поскольку они не содержат табака. Соответственно, пока нет и запрета на продажу их несовершеннолетним любого возраста.

Термин «курение табака» приведен в статье 2 закона №15 от 23.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и заключается в использовании табачных изделий в целях вдыхания дыма, возникающего от их тления.

Евгения Деева,

ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе:

Касаясь вопроса о возможности курить электронные сигареты в местах, перечисленных в статье 12 федерального закона от 23.02.2013 N15-ФЗ, а также осуществлять их производство, оптовую и розничную торговлю, электронные сигареты не могут расцениваться в качестве табачных изделий и подпадать под регулирование статьи 12 закона N15-ФЗ. Возможность производства и оборота электронных сигарет следует оценивать с учетом пункта «г» части 1 статьи 16 закона, которые запрещают использование и имитацию табачного изделия при производстве других видов товаров, не являющихся табачными изделиями, при оптовой и розничной торговле такими товарами.

Однако ограничения и запреты в сфере торговли табаком предлагается распространить и на электронные сигареты. Такой проект поступил на рассмотрение Госдумы. Изменения коснутся бестабачных курительных изделий, к примеру, электронных сигарет, вейпов, бестабачных кальянов.

Законопроектом вводятся определения понятий «электронное курительное изделие» и «кальян». Термин «электронное курительное изделие» охватывает как устройства, продуцирующие аэрозоль или пар путем нагревания жидкости, так и устройства, продуцирующие аэрозоль или дым за счет нагревания табака (непосредственно частей табачного листа).

Планируется с 2018 года распространить на бестабачные курительные изделия ограничения и запреты, перечисленные в ст. 19 и ст. 20 антитабачного закона. В частности, будут предъявляются требования к демонстрации электронных курительных изделий в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых.

Такие изделия станет нельзя свободно размещать в торговом зале. Демонстрировать разрешат только по требованию покупателя. По законопроекту, информацию о продаваемых в магазине бестабачных курительных изделиях можно будет узнать из перечня. Сейчас подобный перечень предусмотрен для табачной продукции.

Предлагается среди прочего запретить курение бестабачных курительных изделий в помещениях общественного питания. Это рестораны, бары, кафе. На сегодняшний день такой запрет касается только курения табака. Запретят также продавать бестабачные курительные изделия несовершеннолетним и вовлекать их в процесс употребления электронных сигарет.

Пока проект не содержит поправок к КоАП РФ об ответственности за нарушения планируемых запретов и ограничений в отношении таких изделий. Напомним, сейчас за несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями штраф для юридических лиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Если закон примут, электронные сигареты и кальян будут фактически приравнены к обычными сигаретам со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Всемирная организация здравоохранения отмечает растущую популярность электронных сигарет среди ранее не куривших подростков. ВОЗ предупреждает, что данный вид сигарет ещё недостаточно изучен, нет доказательств того, что они являются эффективным средством никотинзаместительной терапии.

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