Елена Ковалан: Живи, учись, люби, свети

Талантливая, доброжелательная, гостеприимная Елена Ковалан из Куйбышева с детства мечтала связать свою жизнь с творчеством. На заказ писала картины, ее персональные детские выставки проходили в художественной школе, учителям которой безмерно благодарна. Лена пошла по папиным стопам, особенно любила композиции на свободные темы, где простор для фантазии.

Продукты ее сегодняшней деятельности украшают праздник, доставляют удовольствие, приносят пользу. Печь тортики порекомендовала старшая сестра, зная кипучую натуру младшей. Прикладное творчество – это актуально для женщины, которая находится в декретном отпуске.

Для хорошего старта, уверена Елена, необходимы интерес и вдохновение. Взвесив все за и против, составила план, тщательно изучила вопрос в интернете, посещала семинары на кондитерских сайтах, поэкспериментировала с родными, получила их положительные отзывы.

Занятие любимым делом, удовольствие от процесса и результата труда, восторженная обратная связь ее окрылили. Конечно, близкие были вначале удивлены: живопись, психология, образование — и вдруг кулинария. Но мама поделилась рецептами, и вдохновленная верой родных Елена начинание продолжила.

Лена все делает с любовью. Насчет вкуса не сомневается, невкусно не было. Сластен покоряет крем-пломбиром, карамельным тортом. В моде сейчас конфетно-фруктово-ягодный десерт, политый глазурью, с игрушками из мастики, потому что чаще готовит для детей. По–прежнему любит муравейник и птичье молоко, как в детстве. Любителям здорового питания рекомендует йогуртные торты, на фруктозе.

Интерес у нее, конечно, вызывает оформление. Часто хотят что-то оригинальное, не по шаблону. Мальчикам на день рождения знакомые заказали как-то «бомбу», оформила взрывчатку в виде телефона. А то именинник увлекается привидениями, симпатичный зомби принес непередаваемую радость виновнику торжества.

Рецептами и идеями для оформления делится и получает от друзей из разных городов. Из мастики она лепит необычные миниатюрные скульптуры и для взрослых. «Если любишь свою работу, то не только сохраняешь здоровье, но и результат твоей деятельности будут любить другие», — утверждает Лена.

Знание психологии помогает быть внимательной, терпеливой, чувствовать человека, понять его интересы, желание. Гордится, что окончила факультет психологии с отличием: поняла себя, что хочет, научилась быть ответственной.

Сыновья Лев и Михаил – самое главное, что сделала в жизни. Хочет, чтобы дети росли счастливыми и успешными.

Жизненное кредо Елены: «Живи, учись, люби, свети». Человеку даётся ум не только для того, чтобы учиться мастерству, но и для того, чтобы учиться жить и главное — учиться любить.

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