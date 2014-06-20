Темы
Ещё по теме
Есть Студент года в Куйбышеве!
Абсолютный, лучший студент года в Куйбышеве — Екатерина Инина из медицинского техникума. Напомним, за звание «Студент года» боролись шесть претенденток из учебных заведений Куйбышева. Проходил конкурс в несколько туров в Доме молодежи Куйбышевского района.
На одном из туров участники делали презентацию своих проектов. Главное условие написания проекта — он должен быть значимым для развития своего профессионального образовательного учреждения. Все представленные проекты прошли в следующий тур конкурса.
Он состоялся вчера, 25 января, в Доме молодежи. Именно в Татьянин день стало известно имя участника конкурса, который получил звание «Студент года — 2017».
Лучшими в номинациях стали:
«Студенческий проект» — Анастасия Сивкова, КМТ;
«Портфолио участника» — Кристина Вальтер, КФ НГПУ;
«Самопрезентация» — Екатерина Игнатенко, СХТ «Куйбышевский»;
«Творческий конкурс» — Екатерина Должикова, СХТ «Куйбышевский».
Что дает человеку звание «Студент года»?