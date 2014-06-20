Есть Студент года в Куйбышеве!

Абсолютный, лучший студент года в Куйбышеве — Екатерина Инина из медицинского техникума. Напомним, за звание «Студент года» боролись шесть претенденток из учебных заведений Куйбышева. Проходил конкурс в несколько туров в Доме молодежи Куйбышевского района.

На одном из туров участники делали презентацию своих проектов. Главное условие написания проекта — он должен быть значимым для развития своего профессионального образовательного учреждения. Все представленные проекты прошли в следующий тур конкурса.

Он состоялся вчера, 25 января, в Доме молодежи. Именно в Татьянин день стало известно имя участника конкурса, который получил звание «Студент года — 2017».

Лучшими в номинациях стали:

«Студенческий проект» — Анастасия Сивкова, КМТ;

«Портфолио участника» — Кристина Вальтер, КФ НГПУ;

«Самопрезентация» — Екатерина Игнатенко, СХТ «Куйбышевский»;

«Творческий конкурс» — Екатерина Должикова, СХТ «Куйбышевский».

Что дает человеку звание «Студент года»?