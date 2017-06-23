Фальшивые деньги пытались реализовать в Барабинске

Фальшивые деньги распространяли в Барабинске. Группу людей приговорили за это к лишению свободы. Приговор огласил барабинский районный суд.

Несколько человек незаконно хранили, перевозили и сбывали заведомо поддельные банковские билеты Центобанка не только в Барабинске, но и во многих других городах России. Они приобретали товар незначительной по сравнению с номиналом поддельной купюры стоимостью в торговых точках. После этого получали сдачу с поддельных денег достоинством в 5 000 рублей подлинными денежными знаками.

Мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 186 частью 1 Уголовного кодекса. С учетом личности виновных, наличия смягчающих и отягчающего обстоятельств, одним суд назначил наказание три с половиной года лишения свободы.

Других приговорили к трем годам лишения свободы. Все будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Вы сталкивались в фальшивыми деньгами?

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