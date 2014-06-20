Федор Черкашин принял поздравления в Куйбышеве

90-летие отметил Почетный гражданин Куйбышевского района Федор Черкашин. Он получил именные поздравления от Президента России, губернатора Новосибирской области и главы Куйбышевского района.

Владимир Осипенко,

председатель Совета депутатов Куйбышевского района:

В этот замечательный день поздравляем Вас с юбилеем и выражаем благодарность за добросовестный труд на благо района. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия и заботы близких людей.

Федор Черкашин заслуженно пользуется уважением в Куйбышевском районе. В его послужном списке – должности, требующие максимальной ответственности.

Федор Петрович– уроженец Алтайского края. Сразу после окончания школы пошел работать на металлургический военный завод, на котором трудился с 1943 по 1947 годы. В 1953 году с красным дипломом окончил Куйбышевский сельскохозяйственный техникум и отправился работать механиком в село Кама. С ноября 1961 года работал главным инженером колхоза имени Ленина, а в 1971 году его назначили председателем колхоза. За время руководства Федора Петровича значительно увеличились экономические показатели, характеризующие колхоз. Расширялись площади пашен, парк тракторов и комбайнов, развивалось строительство жилья, построен детский сад.

Федор Петрович – человек с активной жизненной позицией. Во время своей трудовой деятельности был депутатом районного Совета, участвовал в культурной жизни села и являлся участником художественной самодеятельности. Вместе с супругой воспитал четверых детей, которые получили достойное образование и создали свои семьи.

За свою трудовую деятельность Федор Петрович удостоен множества почетных грамот и благодарностей различного уровня, наград и поощрений, в том числе награжден медалью «За освоение целинных земель», Орденом Трудового Красного знамени. В 2015 году Черкашину присвоено звание «Почетный гражданин Куйбышевского района».

Федор Петрович выразил благодарность властям за то, что его трудовая деятельность не забыта и высоко ценится.

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