Фотофакт: Засыпали яму на остановке Трудовой в Барабинске

Засыпали яму на барабинской остановке «переулок Трудовой». Еще вчера там проваливались маршрутки. Пассажиры в сырую погоду вынуждены были перепрыгивать через огромную лужу.
Сегодня утром, 8 августа, площадка возле остановочного павильона оказалась засыпанной грунтом. Теперь люди переходят дорогу по грязи, появившуюся после дождя. Но рады водители общественного транспорта — ямы не стало.
Как вы думаете, надолго ли засыпали яму?
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One Comment
Ммддааа, лучше бы как всегда. Ничего не делали.
Рад за водил, они всегда мечтали о куче грунта на асфальте.