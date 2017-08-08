Фотофакт: Засыпали яму на остановке Трудовой в Барабинске

Анастасия ХлюкинаЖизнь Метки: , , , ,

Засыпали яму на барабинской остановке «переулок Трудовой». Еще вчера там проваливались маршрутки. Пассажиры в сырую погоду вынуждены были перепрыгивать через огромную лужу.

Сегодня утром, 8 августа, площадка возле остановочного павильона оказалась засыпанной грунтом. Теперь люди переходят дорогу по грязи, появившуюся после дождя. Но рады водители общественного транспорта — ямы не стало.


Как вы думаете, надолго ли засыпали яму?

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One Comment

  1. Ммддааа, лучше бы как всегда. Ничего не делали.
    Рад за водил, они всегда мечтали о куче грунта на асфальте.

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