Главе Барабинска могут поставить неуд

Неуд за работу в 2016 году предлагают поставить главе города Барабинска. Это предложение общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» и новосибирского «ЖКХ-Контроль».

Общественники просят депутатов горсовета поставить главе города неудовлетворительную оценку по итогам прошлого года. Их обращение уже направлено председателю горсовета Сергею Иванову. Ближайшая сессия, где обсудят отчет главы, состоится 30 мая.

В обращении есть напоминание о том, что, согласно Уставу города Барабинска, депутаты городского Совета имеют право, в том числе, принимать решения об удалении главы поселения в отставку. И вот почему это стоит сделать, по мнению общественников.

Поводом для всеобщего недовольства послужила ситуация в жилищно-коммунальной сфере города. Одновременно три серьезные проблемы дали о себе знать за последний месяц. Две из них не решаются долгие годы, а третья наглядно продемонстрировала уровень компетенции действующего главы и отношение к жителям.

Несколько лет горожане в буквальном смысле живут на зловонной жиже. Речь идет о затопленных многоквартирных домах города. В десятках подвалах много лет стоят канализационные стоки. Хотя местная власть утверждает, что дурно пахнущая влага — грунтовые воды.

Несмотря на многочисленные жалобы жильцов, за последние годы МУП «ЖКХ» отремонтировано всего одно такое жилище и только после скандала – дом, в котором проживает ветеран Великой Отечественной войны Алексей Золотилин.

Между тем, сырость уже вышла за пределы подвалов и начала разрушать подъезды домов. В социальных сетях появились шутки, что городскому МУПу уже пора заняться зарыблением этих домов.

Престарелые жители куда только ни обращались. Но никакие проверки и жалобы до сих пор не улучшили их положения. Как правило, приходилось слышать в ответ, что проблема неустранима, и жить с распахнутыми дверьми на зловонной жиже.

Второе бедствие города, на которую указывают барабинским депутатам общественники, — новое городское кладбище. Напомним, открылось оно осенью 2016 года, а весной 2017-го выяснилось, что участок, выделенный на эти цели администрацией города, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В апреле 2017 года это стало причиной унизительных условий прощания с умершими родственниками, так как кладбище затопило грунтовыми водами, и могилы попросту обвалились. Кроме этого, расположенное в низине кладбище может грозить эпидемией всему городу.

Ну и третья коммунальная катастрофа — новое аварийное жилье. На протяжении трех лет эксперты и активисты выявляют в Барабинске опасный брак при строительстве новых многоквартирных жилых домов. В частности, при строительстве дома в квартале «Г» застройщик допустил глобальную ошибку при возведении фундамента.

Впоследствии это повлекло за собой трещины в несущих конструкциях, деформацию стен. Дефекты видно невооруженным взглядом. В настоящее время все работы на доме остановлены, делается экспертиза фундамента, а местная администрация так и продолжает бездействовать.

По обозначенным проблемам общественники пожаловались в надзорные органы. В настоящее время заявления рассматриваются прокуратурой и Роспотребнадзором.

Поставят ли депутаты горсовета неуд главе Барабинска?

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