Главе Барабинска предложили переехать в новый аварийный дом

Дом на Льва Толстого, 18 в Барабинске назван новым аварийным жильем. Строение непригодно для проживания и реконструкции не подлежит – такова оценка члена Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта Светланы Калининой. До 10 августа власти Барабинска должны предоставить переселенцам новое жилье. В противном случае главе города предстоит нести уголовную ответственность.

4 августа Барабинск вновь посетили представители регионального отделения Общероссийского Народного Фронта. На этот раз вместе с членом Центрального штаба ОНФ Светланой Калининой. Эксперты проверили качество домов, построенных на государственные средства, в рамках программы по переселению из ветхого аварийного жилья.

15 августа программа будет закрыта, но Барабинск не выполнил по ней своих обязательств. У новостройки в квартале «Г» ещё не начат первый этаж, часть квартир на Октябрьской, 65 не пригодна для проживания, но хуже всего, что нельзя исправить ошибки, допущенные при строительстве дома на ул. Л. Толстого, 18, где люди живут уже третий год.

Осмотрев дома и пообщавшись с собственниками жилья, член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина эмоций не сдержала.

Светлана Калинина,

член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта:

Вы не решили задачу, которая была поставлена по программе переселения, потянули всю область вниз. За неделю этот дом снести и поставить новый. Как вы это сделаете, решайте сами. Чечня за 16 дней возвела 32 дома. Хотите, свое жилье предоставьте, а сюда сами вселитесь, – это будет самый лучший вариант.

10 августа полномочный представитель президента пообещала прилететь снова и, в случае неисполнения рекомендаций, привлечь к решению проблемы следственный комитет.

В доме на Октябрьской местным властям было рекомендовано не покупать квартиры с так называемыми «аквариумами» вместо кухни. Кухонная зона в них отгорожена глухой стеной с небольшим отверстием, имитирующим окно в смежную комнату. Поставлена задача обменять квартиры на другое жилье.

Светлана Калинина,

член Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта:

Никто это не примет по государственной программе. Дайте людям хорошие квартиры, а эти продайте. Если деньги уже уплачены, то они будут возвращены через следственный комитет или Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В случае, если квартиры будут приняты местной администрацией, застройщик рискует попасть в реестр недобросовестных подрядчиков и лишиться возможности участия в государственных программах.

В отношение строительства в квартале «Г» было сказано, что если дом не будет сдан в течение полугода, то подрядчик не получит за него ни копейки.

Выполнит ли глава Барабинска рекомендации?

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