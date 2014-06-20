Глыба снега упала на машину в Барабинске

Упала глыба снега прямо на машину в Барабинске. Несчастный случай произошел вчера, 27 февраля, около 18:30 вечера возле магазина «Венеция» в переулке Кузнечном.

Снег свалился с крыши дома №5 на глазах жительницы соседнего дома Надежды Балаганской. Женщина рассказывает, что звук был такой, будто вагон сошел с рельсов. Хозяин поврежденной иномарки в этот момент зашел в магазин.

Надежда Балаганская:

Как это случилось, парню сразу сказали. Он на улицу выскочил… Крышу автомобиля помяло до самых сидений. Наверное, даже можно сказать, что она провалилась до колес. Слава Богу, что никого в машине не было.

Другие очевидцы говорят, что снега упало так много, что хозяину пришлось откапывать авто с помощью лопаты. На место прибыли сотрудники полиции. Они долго общались с парнем, очевидцами.

Как заметила Надежда Балаганская, недавно коммунальщики с помощью вышки убирали снег с соседнего дома на Кирова. Женщина просила, чтобы сбросили наледь и с ее дома. Снег свисал прямо на углу дома №2 на Комарова, где жильцы идут к машине для сбора мусора. Но он растаял и упал, не дождавшись работников ЖКХ.

Также случилось и в Кузнечном. Чистить крышу дома №5 — общедомовое имущество жильцов — уже не нужно. Управляющая компания может подготовиться принимать претензии хозяина иномарки.

Барабинцы могут что-то сделать, чтобы вовремя убирали снег с крыш?

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