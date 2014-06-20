Голосуют за кандидатов в парламент барабинцы. Фото

Сегодня, 13 февраля, молодые барабинцы голосуют за кандидатов в Молодежный парламент. Они выбирают из четырех кандидатов — Станислав Бадажков, Вячеслав Борзенко, Дарья Полтарыхина и Ирина Раздобарова. На 16:00 проголосовало 285 человек в городе, 169 человек — в районе.

Избирательный участок находится по адресу: улица Деповская, 17. Время работы участка с 9:00 до 20:00.



Будущее Барабинска зависит от кандидатов в Молодежный парламент?