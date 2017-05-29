Горел деревянный дом в Кирзинском

Обрушилась кровля жилого дома во время пожара в селе Кирзинское. Он произошел 27 мая в 22:50 на Вокзальной, 2, где проживали хозяева 1975 и 1977 года рождения.
В результате пожара огнем уничтожена кровля частного деревянного дома и веранды. В 23:15 возгорание ликвидировали спасатели. На тушение пожара привлекались две автоцистерны и шесть человек личного состава.
В отделе надзорной деятельности пояснили, что предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки на веранде.
Вы знаете, как часто нужно менять электропроводку в доме?
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2 Comments
Анастасия, здравствуйте! Прочитала вашу заметку о пожаре. Если вы пишите о пожаре 27 мая 2017 года, то хочу отметить ,что ваши данные далеко не соответствуют действительности. Прежде чем писать нужно съездить и посмотреть, что на самом деле сгорело. А на самом деле люди остались без жилья, дом сгорел полностью,
И еще фото вообще не соответствует действительности.