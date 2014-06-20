Дек23
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Горел гараж в Куйбышеве
22 декабря в 9. 13 часов в пожарную охрану Куйбышева поступило сообщение о пожаре в гараже на улице Чаплыгина.
В результате пожара огнём уничтожен находившийся в гараже автомобиль марки «ВАЗ 2107», повреждены стены и потолочное перекрытие гаража.
В тушении пожара принимали участие 2 единицы техники, 9 человек личного состава.
Пожар ликвидирован в 10. 15 часов, сообщает сайт МЧС по Новосибирской области.
Почему в Куйбышеве пожары часто случаются в гаражах?
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