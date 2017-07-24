Горели БМВ возле Фит-Сервиса в Барабинске

Сразу два автомобиля горели сегодня на Островского, 9 в Барабинске. В 3:39 жители соседних домов вызвали спасателей, увидев возгорание возле СТО «Фит-Сервис».
Загорелись два «БМВ Х-5». На место прибыли две единицы техники и семь человек состава ПЧ. Как уточнили в отделе надзорной деятельности, одна из иномарок принадлежит жительнице Куйбышева, другая — барабинцу. Предварительная причина пожара — поджог.
One Comment
Шерше ля фам… Женский почерк очевиден. Не понравилось неустановленной пока безлошадной леди, что ее знакомый в такое романтическое время суток поставил свой «БМВ» рядом с «БМВ» жительницы Куйбышева, заночевавшей почему-то в Барабинске. Полагаю эту незатейливую мстительницу, ПРИ ЖЕЛАНИИ сотрудники полиции найдут очень скоро, задавшись вопросом: «Кому это выгодно».