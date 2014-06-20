Городецкий побывал в Барабинске и Куйбышеве
Янв27

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Городецкий побывал в Барабинске и Куйбышеве

Автор: | Опубликовано 27 января 2017 в 18:04
Рубрика: Жизнь | Просмотров: 139 | Комментариев нет

Эмоциональное выступление Владимира Городецкого завершило сегодня, 27 января, собрание трудовых коллективов в Барабинске. Губернатор области приезжал не только послушать доклады местных чиновников.

Владимир Филиппович съездил и в Куйбышев. Оценил, как завершается реконструкция насосно-фильтровальной станции. Провел закрытое совещание в администрации Куйбышевского района.

На ежегодном мероприятии в Барабинске глава региона сказал, что итоги 2016 года неплохие. Но можно и лучше. Один из акцентов сделал на сельском хозяйстве, напоминая о трагедии в СПК «Колхоз Таскаевский». Владимир Городецкий заявил барабинцам, что успехи зависят от уровня хозяйствования.


Подробности выступления Губернатора, а также других участников собрания — главы района, города, СХПК «Сады Барабы», главврача ЦРБ и других — читайте на сайте в газете «Аспект» позднее.

 

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