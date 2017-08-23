Готовят землю под полигон ТКО в Барабинске

Анастасия ХлюкинаЖизнь Метки: , , ,

Начались сдвиги в строительстве полигона ТКО в Барабинске. Несанкционированную городскую свалку, расположенную за северными улицами, переведут из земель городского поселения в промышленную зону.

Деньги на оформление документов в сумме 150 тысяч рублей поступили в городской бюджет. Напомним, что организацией строительства межрайонного полигона ТКО занимается районная администрация.

Чтобы работать с выбранным участком, нужно изменить категорию земли. Так как сейчас свалка находится на территории города, процедуру перевода проведет городская администрация. Полигон будет расположен за границами поселения.

Как вы относитесь к тому, что полигон ТКО построят на месте городской свалки?

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