Грабили, воровали и незаконно охотились в Куйбышеве

155 заявлений и сообщений поступило на регистрацию в дежурную часть куйбышевской полиции с 19 по 26 января. Из них 13 заявлений и сообщений — о преступлениях. Раскрыто по «горячим следам» 8 преступлений. Раскрыто из ранее «не очевидных» четыре.

Грабеж

25 января поступило сообщение от гр. Д. о том, что в дневное время неизвестные лица в доме по ул. Кутузова нанесли ему побои и забрали деньги. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему от преступного деяния, составил 800 рублей. Лица, совершившие преступление, установлены. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Кража

25 января поступило сообщение от гр. Н. о том, что с 23.00 24 января до 07.00 25 января неизвестные лица из автомобиля «Тойота», припаркованного возле дома №13 квартала 1, похитили денежные средства. Ущерб, причиненный потерпевшему, составил 13 000 рублей. Злоумышленник, совершивший преступление, установлен. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества).

Незаконная охота

22 января гр. Л. в 2-х километрах от с. Осинцево добыл незаконным путем одну особь косули. Ущерб, причиненный преступным деянием государству, составил 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ (незаконная охота).

Составлено 190 протоколов об административных правонарушениях, из них по безопасности дорожного движения — 129 протоколов, 4 протокола — за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Оформлено 23 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Изъято две единицы оружия, из них одна единица — незаконного хранящегося.

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