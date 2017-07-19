Гран-при на Золотой струне достался барабинцам!

Золотая струна в Барабинске отгремела. Разъехались участники с «Бухты Лазурной», запомнив еще один летний фестиваль бардовской песни. Награды увезли с собой исполнители в Куйбышев, Новосибирск, Барабинск, Карасук и Чаны.

Детско-юношеская республика Номинация «Исполнитель-солист» Диплом 1 степени – Кабанов Максим (Новосибирск)

2 степени – Сухоруков Василий (куйбышев)

3 степени – Карташова Алина (Куйбышев) Номинация «Дуэт и ансамбль» Диплом 1 степени – ансамбль «Алые паруса»

2 степени — Кабанов Максим, Никифорова Лидия Номинация «Поэт из народа» Диплом 1 степени- Горовой Анатолий (Новосибирск)

2 степени – Юшкевич Константин (Куйбышев)

3 степени – Лазарчук Зоя (Новосибирск)

Диплом победителя — Суворова Анастасия (Куйбышев) Взрослая номинация Номинация «Исполнитель-солист» Диплом 1 степени – Щербинин Иван (Куйбышев)

2 степени — Андрухов Никита (Куйбышев)

3 степени — Белова Елена (Новосибирск)

3 степени — Овчинников Александр Номинация «Автор-исполнитель» Диплом 1 степени – Шестопалов Владимир (Карасукский район)

2 степени – Могутов Григорий ( Куйбышев)

3 степени – Слизунок Николай ( Чановский район) Номинация «Дуэт и ансамбль» Диплом 1 степени – ансамбль «Купалинка» (Барабинский район)

2 степени – Щербинины Иван и Михаил (Куйбышев)

3 степени – Андрухов Никита/ Николаев Сергей ( Куйбышев)

3 степени – Белибина Ольга/ Никифорова Лидия (Новосибирск) Гран-при получил Ансамбль «Отрада» из Барабинского района!



Фото Николая Докучаева, ДК «Модерн»

Фестиваль «Золотая струна» стал более популярным?

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