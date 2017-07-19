Гран-при на Золотой струне достался барабинцам!

Золотая струна в Барабинске отгремела. Разъехались участники с «Бухты Лазурной», запомнив еще один летний фестиваль бардовской песни. Награды увезли с собой исполнители в Куйбышев, Новосибирск, Барабинск, Карасук и Чаны.
Детско-юношеская республика
Номинация «Исполнитель-солист»
Диплом 1 степени – Кабанов Максим (Новосибирск)
2 степени – Сухоруков Василий (куйбышев)
3 степени – Карташова Алина (Куйбышев)
Номинация «Дуэт и ансамбль»
Диплом 1 степени – ансамбль «Алые паруса»
2 степени — Кабанов Максим, Никифорова Лидия
Номинация «Поэт из народа»
Диплом 1 степени- Горовой Анатолий (Новосибирск)
2 степени – Юшкевич Константин (Куйбышев)
3 степени – Лазарчук Зоя (Новосибирск)
Диплом победителя — Суворова Анастасия (Куйбышев)
Взрослая номинация
Номинация «Исполнитель-солист»
Диплом 1 степени – Щербинин Иван (Куйбышев)
2 степени — Андрухов Никита (Куйбышев)
3 степени — Белова Елена (Новосибирск)
3 степени — Овчинников Александр
Номинация «Автор-исполнитель»
Диплом 1 степени – Шестопалов Владимир (Карасукский район)
2 степени – Могутов Григорий ( Куйбышев)
3 степени – Слизунок Николай ( Чановский район)
Номинация «Дуэт и ансамбль»
Диплом 1 степени – ансамбль «Купалинка» (Барабинский район)
2 степени – Щербинины Иван и Михаил (Куйбышев)
3 степени – Андрухов Никита/ Николаев Сергей ( Куйбышев)
3 степени – Белибина Ольга/ Никифорова Лидия (Новосибирск)
Гран-при получил Ансамбль «Отрада» из Барабинского района!
Фото Николая Докучаева, ДК «Модерн»
Фестиваль «Золотая струна» стал более популярным?
Еще по теме:
Золотая струна звенела под дождем
2 Comments
Скажите, когда можно будет посмотреть видео фестиваля в онлайн?
Будет видео?