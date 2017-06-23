Гроза приходила в Барабинск. Фото

Ливень обрушился на Барабинск 22 июня. Дневные тучи, которые тоже приходили с дождем, на время успели развеяться. Люди добрались с работы домой.

К семи вечера на город вновь надвинулось темное покрывало. Молнии пронзали небо где-то за горизонтом. Упало несколько тяжелых капель. Пошел ливень. В это время, недолго, на землю падали крупные градинки.

А утром барабинцы, проживающие недалеко от Новочерновского озера, заметили, что водоем накрыл густой туман. Хорошо, что после дождя сильно не похолодало. Кстати, синоптики пообещали, что жара продержится в области до 26 июня. Возможно повышение до +32 градусов. Вероятны дожди, грозы, усиление ветра до 15 м/с.



Фото Натальи Гриновской

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