Грузовик раздавил Тойоту
Янв28

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Грузовик раздавил Тойоту

Автор: | Опубликовано 28 января 2017 в 15:00
Рубрика: Происшествия | Просмотров: 195 | Комментариев нет

Страшная авария произошла на трассе М-52 27 января 2017 года, примерно, в 6 утра. Грузовик почти раздавил «Тойоту Аллион».

В «ВКонтакте» появились фотографии разбитой иномарки. За рулём седана находилась девушка, ехавшая из Искитима в Бердск.

По предварительным данным, грузовик с уснувшим водителем выехал на встречную полосу. Он снес «Тойоту» с дороги, и полностью уничтожил левую часть автомобиля. Девушка-водитель «праворукого» автомобиля была госпитализирована.

авария
Фото: «АСТ-54»

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