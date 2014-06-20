Грузовик раздавил Тойоту

Страшная авария произошла на трассе М-52 27 января 2017 года, примерно, в 6 утра. Грузовик почти раздавил «Тойоту Аллион».

В «ВКонтакте» появились фотографии разбитой иномарки. За рулём седана находилась девушка, ехавшая из Искитима в Бердск.

По предварительным данным, грузовик с уснувшим водителем выехал на встречную полосу. Он снес «Тойоту» с дороги, и полностью уничтожил левую часть автомобиля. Девушка-водитель «праворукого» автомобиля была госпитализирована.



Фото: «АСТ-54»