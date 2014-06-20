Губернатор инспектировал НФС в Куйбышеве

До конца года в реконструкцию куйбышевской НФС будет вложено еще порядка 70-80 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор области Владимир Городецкий в ходе рабочей поездки в Куйбышевский район в пятницу, 27 января.

В ходе визита Владимир Городецкий посетил насосно-фильтровальную станцию и провел совещание по вопросам реконструкции объекта. Губернатор отметил, что остроту ситуации удалось снять строительством двух дополнительных скважин в 2016 году. Но окончательно нормализировать обстановку можно будет только после запуска всего комплекса НФС.

Владимир Городецкий,

губернатор Новосибирской области:

В феврале будут закончены строительно-монтажные работы по первой ступени очистки воды. В марте произойдет наладка оборудования. К концу апреля специалисты «Горводоканала» и НФС отработают технологию, подберут реагенты для очистки воды, и как раз во время сильного паводка вода будет подана по водозабору.

В строительно-монтажные работы, завершение которых планируется на февраль, было вложено 199 млн рублей. Ещё порядка 80 млн планируется освоить на работах по наладке оборудования до конца текущего года. Предстоит сделать ремонт и тех мощностей, которые были сданы раньше, но требуют обновления.

Губернатор отметил, что новым проектом реконструкции предусмотрен резерв потребления питьевой воды до 9 тысяч кубов. Сегодня общее потребление воды составляет 6,5 кубометра.

В текущем году Владимир Городецкий планирует повторно посетить Куйбышевский район с целью рассмотрения перспективы развития нефтеперерабатывающего завода и завода по сжижению и развозке газа. Ещё одной перспективной задачей является реконструкция газораспределительной станции, которая обслуживает куйбышевскую и барабинскую зоны.

Надеетесь на чистую воду из крана?

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