И зимой находят коноплю в Куйбышеве

200 граммов марихуаны изъяли барабинские транспортные полицейские. Такая участь застала гражданина при досмотре сотрудниками полиции, который они проводили у помещения здания товарной конторы станции Каинск – Барабинский.

Обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой 215,1 грамма.

Днем в районе километражного столба «24» автомобильной трассы «Куйбышев-Чумако во» мужчина незаконно заготовил дикорастущую коноплю. Он нарвал ее в пакет. Так уточнил следователь ЛО МВД на станции Барабинск Михаил Кириллов.

Согласно заключения эксперта вещество — наркотическое средство «каннабис». Масса 215 граммов является крупным размером. Гражданин хранил наркотик при себе без цели сбыта, до момента изъятия.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Исчезнет ли тяга к марихуане у человека, отбывшего срок?

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