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И зимой находят коноплю в Куйбышеве
200 граммов марихуаны изъяли барабинские транспортные полицейские. Такая участь застала гражданина при досмотре сотрудниками полиции, который они проводили у помещения здания товарной конторы станции Каинск – Барабинский.
Обнаружили и изъяли наркотическое средство «каннабис» (марихуана) массой 215,1 грамма.
Днем в районе километражного столба «24» автомобильной трассы «Куйбышев-Чумако
Согласно заключения эксперта вещество — наркотическое средство «каннабис». Масса 215 граммов является крупным размером. Гражданин хранил наркотик при себе без цели сбыта, до момента изъятия.
В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Исчезнет ли тяга к марихуане у человека, отбывшего срок?
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