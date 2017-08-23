Идут торги в рамках мероприятий водопонижения в Барабинске

Проводятся торги для определения подрядчика, который реализует мероприятия по водопонижению в Барабинске. В 2017 году начнется реализация проекта третьей очереди.

Водопонижение планируется организовать в южной части города. Сумма затрат на текущий год — 28, 5 миллионов рублей.

До этого в городе работала программа «Понижение уровня грунтовых вод и улучшение экологической обстановки в Барабинске 2015-2017 годы». До настоящего времени она не реализовывалась.

Напомним, что всего Барабинск намерен потратить 89 миллионов, чтобы не затапливало частный сектор. Так местная власть планирует решить и проблему подтопления подвалов многоквартирных домов. В южной части города построят водоотводные каналы и головную дрену, которая обеспечит прием отводимых вод со всех городских каналов.

Как думаете, до конца завершат мероприятия в 2019 году?

Еще по теме:

89 миллионов потратит Барабинск на водопонижение

Вытекают отходы из колодца на Островского в Барабинске